行政院金馬服務中心揭幕 林全主持

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行政院金馬聯合服務中心，今天上午10時在金門縣金城鎮的福建省政府舉行揭牌儀式。由行政院長林全主持。

行政院政務委員張景森、國防部副參謀總長季連成、金門縣長陳福海、立委楊鎮浯、金門縣議會議長洪麗萍、連江縣副縣長王忠銘、金馬聯合服務中心執行長翁明志、行政院南部服務中心執行長黃義佑等人觀禮。

揭牌儀式後，林全前往官裡營區，參訪陸軍金門防衛指揮部野戰混合砲兵營，致贈加菜金，與官兵提前圍爐。1060117

(中央社)