首長上火線說明預算 柯建銘：往年都如此
立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商106年度中央政府總預算案，內政部長葉俊榮等參與，民主進步黨立法院黨團總召集人柯建銘說，進入深水區協商，首長說明預算往年都如此沒例外。
柯建銘上午在協商前受訪表示，有些提案，部會要說明，部會首長必須參與，往年都這樣，今年非特例。
記者問為何要求一定要部會首長出席？柯建銘說，次長也可以，重點是說明預算，今年最輕鬆，往年都要兩、三週，一個部會一個部會處理，今年因中國國民黨團提太多案，根本無法進入實質協商，今天才開始進入實質協商，相關部會一定要說明。能否順利完成協商？柯建銘說，盡量。
國民黨團總召廖國棟說，已給相關部會兩週與提案立法委員好好溝通，但有幾個部會，立委反映不認真、不敢面對，甚至以為表決就可過關，呼籲相關部會直接面對提案立委。
臨時會結束前所有提案能否表決結束？廖國棟表示，所有提案共4949案，期盼減到1000案，「國民黨做到了」；昨天以前還有673案，立法院長蘇嘉全與4朝野黨團希望減到200案，國民黨團整理清單留下205案，協商後應可再減，希望完成協商，20日讓大家休假。1060117
(中央社)
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