張敬軒屢列大陸黑名單 昔曾缺席《英皇》演唱會

張敬軒因被貼上港獨標籤，屢次「消失」螢光幕前。(圖/張敬軒臉書)

大陸湖南衛視《我是歌手5》改名為《歌手2017》，不過卻傳出播出前夕，被貼上港獨標籤的張敬軒慘遭除名，竟又被爆出疑似相同原因，早前也曾缺席《英皇》演唱會，可說是禍不單行。

其實多年來張敬軒一直都是大陸黑名單，而這傳聞其實有跡可循，早前《英皇》旗下歌手謝霆鋒、容祖兒、Twins等大牌巨星，為謝霆鋒主演的賀歲電影《決戰食神》合唱主题曲時，卻獨缺張敬軒獨漏在名單外，而演唱會先後在上海、北京及廣州三地舉行，依然未見張敬軒登台演出，也讓此傳聞甚囂塵上，據悉英皇長期為了張敬軒和大陸周旋，一度解禁讓他能登上《歌手》舞台。

不過由於張敬軒日前疑似支持港獨的文章，再度觸發大陸敏感的政治議題，因此讓電視台再謹慎思量下，決定切割劃清界線，也讓張敬軒再次消失在螢光幕前。

(中時電子報)