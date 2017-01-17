張敬軒屢列大陸黑名單 昔曾缺席《英皇》演唱會
大陸湖南衛視《我是歌手5》改名為《歌手2017》，不過卻傳出播出前夕，被貼上港獨標籤的張敬軒慘遭除名，竟又被爆出疑似相同原因，早前也曾缺席《英皇》演唱會，可說是禍不單行。
其實多年來張敬軒一直都是大陸黑名單，而這傳聞其實有跡可循，早前《英皇》旗下歌手謝霆鋒、容祖兒、Twins等大牌巨星，為謝霆鋒主演的賀歲電影《決戰食神》合唱主题曲時，卻獨缺張敬軒獨漏在名單外，而演唱會先後在上海、北京及廣州三地舉行，依然未見張敬軒登台演出，也讓此傳聞甚囂塵上，據悉英皇長期為了張敬軒和大陸周旋，一度解禁讓他能登上《歌手》舞台。
不過由於張敬軒日前疑似支持港獨的文章，再度觸發大陸敏感的政治議題，因此讓電視台再謹慎思量下，決定切割劃清界線，也讓張敬軒再次消失在螢光幕前。
(中時電子報)
關鍵字：張敬軒
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。