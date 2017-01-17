彰化吳蘅秋石油會社代理店爭議！文化部籲加強連繫機制
私有財產和文化價值如何解？彰化「吳蘅秋殼牌石油會社代理店」落成於1924年，至今已有93歷史。日前因是否斷定為古蹟而引發爭議。針對彰化市吳蘅秋石油會社代理店保存爭議事件，文化部於16日函請彰化縣文化局依「文化資產保存法」及「文化資產審議委員會組織準則」之規定，逕行審議程序，以完備法定作為。
文化部表示，依文化資產保存法第20條第1項規定，進入審議程序者視為暫定古蹟，同法第103條亦規定，毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以上二千萬元以下罰金。
文化部強調，依文化資產保存法第14條審查通過列冊追蹤建物，除以書面通知提報之個人或團體及所有權人外，亦應函文通知都計、建管等單位，並建立專案控管或協商平台機制，加強府內相關單位橫向連繫，避免再度發生列冊追蹤建物遭拆除之情事。
此外，從去年以來，彰化市老建築一棟棟相繼被拆除！ 除彰化「吳蘅秋殼牌石油會社代理店」爭議外，彰化市「李棟材宅（大新商事會社）」會勘，未登入古蹟，日前也已進行拆除作業。
(中時電子報)
關鍵字：吳蘅秋石油會社代理店、文化部、彰化
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