擺脫烏克蘭 俄國新巡防艦使用俄製引擎

俄國新一代巡防艦戈爾什科夫海軍上將級是下一代俄國海軍主力，第3艘之後就會全部使用俄國自產的引擎為動力。(圖/俄國海軍)

海軍情報網(navyrecognition)報導，俄國「22350計畫」的巡防艦，又稱戈爾什科夫海軍上將級(Gorshkov-class)，將是第一個接收純粹俄羅斯生產的M90FR燃氣渦輪引擎，以替代原先烏克蘭製造的同類型產品。對於俄國企圖建立新一代艦艇有很大的幫助。

原先俄國是向烏克蘭的曙光-機器設計生產聯合體(Zorya-Mashproekt)購買各類型的船艦用引擎，但是當2014年克里米亞危機之後，烏克蘭就故意拒絕交付燃氣渦輪引擎給俄羅斯，使得俄國一些軍艦的建設被推遲，因此俄國就努力擺脫烏克蘭的鉗制，委託原先是製造飛機渦輪引擎的NPO-土星生產聯合體(NPO Saturn)來設計船艦用燃氣渦輪引擎，如今完成研發，意味著俄國已具備自力生產燃氣渦輪引擎的能力。

俄國NPO-土星生產聯合體完成M90FR的研發，解決俄國軍艦動力來源仰賴烏克蘭的困境。(圖/NPO-土星)

在前蘇聯時代，烏克蘭一直是蘇聯海軍的主要軍艦生產基地，因為黑海是蘇聯少數的溫暖水域，因此多數的大型水面艦是在烏克蘭製造，比如俄國唯一的航空母艦庫茲涅佐夫元帥號。

「22350計畫」是在2006年提出，在2010年完成建船體的建造，並且在2014年開始實測，不過因為烏克蘭對燃氣渦輪引擎的阻擋，因此到2016年才能交付給俄國海軍。戈爾什科夫海軍上將巡防艦的排水量為4500噸，速度為29節，裝備有SS-N-26寶石反艦飛彈、SS-N-27「熱天」( Sizzler)巡弋飛彈、S-350E勇士(Poliment-Redut)防空飛彈系統，是一種防空反艦的多功能巡防艦。

燃氣渦輪引擎是近代高速軍艦的主要動力來源，其工作原理和飛機的噴射引擎非常相似，因此俄國才會委託負責飛機引擎製造的NPO-土星生產聯合體來設計。美國軍艦多數都採用燃氣渦輪引擎做為主要動力，包括伯克級神盾驅逐艦、提康德洛加級神盾巡洋艦都是， 因此能達到30節以上的高航速。

(中時電子報)