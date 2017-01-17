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紀念金恩博士 蘋果谷歌兩大科技巨頭各有創意

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今日是美國的馬丁‧路得‧金恩紀念日，蘋果特在官網上以整版照片紀念他。
今日是美國的馬丁‧路得‧金恩紀念日，蘋果特在官網上以整版照片紀念他。(圖／翻攝蘋果官網)

今天是美國的馬丁‧路得‧金恩紀念日(Martin Luther King Jr. Day)，兩大科技巨頭─Google以及Apple，今日不約而同以特別的方式紀念這一位人權鬥士。若不是由於金恩博士的奉獻，你我如今或許都無法活在如此自由、平等的社會裡。

蘋果今日罕見的在官網首頁放上金恩博士的整版照片，並且加引述他的名言「Commit yourself to the noble struggle for equal rights. You will make a greater person of yourself, a greater nation of your country, and a finer world to live in.」。此外蘋果CEO Tim Cook也在個人Twitter上紀念了金恩博士，並且再度引述金恩博士的話「We may have all come on different ships, but were in the same boat now.」(我們雖來自五湖四海，如今必要同舟共濟。)

Google Doodle今日的主題也與馬丁‧路得‧金恩紀念日有關。
Google Doodle今日的主題也與馬丁‧路得‧金恩紀念日有關。(圖／翻攝蘋果官網)

而Google則是透過Google Doodle紀念了金恩博士曾經為了全人類爭取平等、公平正義而奮鬥的人生。不僅如此，透過Google Pixel手機或是Google Home智慧音箱啟動My Day功能時，Google Assistant則會提供給你關於馬丁‧路得‧金恩紀念日的更多資訊，以及金恩博士的許多名言。

金恩博士是一位牧師、社會運動家、人權主義者以及非裔美國人民權運動的領袖。他從職業生涯初期就開始投入民權運動。在1963年他在林肯紀念堂前發表的「我有一個夢」演講，不僅感動眾人，更讓他成為歷史上有名的演說家。他曾說過的經典語錄，相信不少人也記憶猶新，包含「最終，我們記得的不是我們敵人的話語，而是我們朋友的沉默。」等。

「我有一個夢」金恩演說　半世紀輝煌依舊

金恩博士在1964年因為長期以來以非暴力的方式追求種族平等李像，而被授與諾貝爾和平獎。1968年4月4日，他遭在一家汽車旅館中遭人暗殺，結束了傳奇的一生。在過世後，1977年他被追贈總統自由勳章、2000年美國國會追贈給他國會金質獎章，兩者都是美國平民的最高榮譽。1986年，美國將每年一月的第三個星期一訂為馬丁‧路得‧金恩紀念日，是美國聯邦假日之一。

(中時電子報)

關鍵字：金恩博士人權蘋果Google
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