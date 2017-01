紀念金恩博士 蘋果谷歌兩大科技巨頭各有創意

今日是美國的馬丁‧路得‧金恩紀念日,蘋果特在官網上以整版照片紀念他。(圖/翻攝蘋果官網)

今天是美國的馬丁‧路得‧金恩紀念日(Martin Luther King Jr. Day),兩大科技巨頭─Google以及Apple,今日不約而同以特別的方式紀念這一位人權鬥士。若不是由於金恩博士的奉獻,你我如今或許都無法活在如此自由、平等的社會裡。

蘋果今日罕見的在官網首頁放上金恩博士的整版照片,並且加引述他的名言「Commit yourself to the noble struggle for equal rights. You will make a greater person of yourself, a greater nation of your country, and a finer world to live in.」。此外蘋果CEO Tim Cook也在個人Twitter上紀念了金恩博士,並且再度引述金恩博士的話「We may have all come on different ships, but were in the same boat now.」(我們雖來自五湖四海,如今必要同舟共濟。)

Google Doodle今日的主題也與馬丁‧路得‧金恩紀念日有關。(圖/翻攝蘋果官網)

而Google則是透過Google Doodle紀念了金恩博士曾經為了全人類爭取平等、公平正義而奮鬥的人生。不僅如此,透過Google Pixel手機或是Google Home智慧音箱啟動My Day功能時,Google Assistant則會提供給你關於馬丁‧路得‧金恩紀念日的更多資訊,以及金恩博士的許多名言。

金恩博士是一位牧師、社會運動家、人權主義者以及非裔美國人民權運動的領袖。他從職業生涯初期就開始投入民權運動。在1963年他在林肯紀念堂前發表的「我有一個夢」演講,不僅感動眾人,更讓他成為歷史上有名的演說家。他曾說過的經典語錄,相信不少人也記憶猶新,包含「最終,我們記得的不是我們敵人的話語,而是我們朋友的沉默。」等。

金恩博士在1964年因為長期以來以非暴力的方式追求種族平等李像,而被授與諾貝爾和平獎。1968年4月4日,他遭在一家汽車旅館中遭人暗殺,結束了傳奇的一生。在過世後,1977年他被追贈總統自由勳章、2000年美國國會追贈給他國會金質獎章,兩者都是美國平民的最高榮譽。1986年,美國將每年一月的第三個星期一訂為馬丁‧路得‧金恩紀念日,是美國聯邦假日之一。

