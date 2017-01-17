紀念金恩博士 蘋果谷歌兩大科技巨頭各有創意
今天是美國的馬丁‧路得‧金恩紀念日(Martin Luther King Jr. Day)，兩大科技巨頭─Google以及Apple，今日不約而同以特別的方式紀念這一位人權鬥士。若不是由於金恩博士的奉獻，你我如今或許都無法活在如此自由、平等的社會裡。
蘋果今日罕見的在官網首頁放上金恩博士的整版照片，並且加引述他的名言「Commit yourself to the noble struggle for equal rights. You will make a greater person of yourself, a greater nation of your country, and a finer world to live in.」。此外蘋果CEO Tim Cook也在個人Twitter上紀念了金恩博士，並且再度引述金恩博士的話「We may have all come on different ships, but were in the same boat now.」(我們雖來自五湖四海，如今必要同舟共濟。)
而Google則是透過Google Doodle紀念了金恩博士曾經為了全人類爭取平等、公平正義而奮鬥的人生。不僅如此，透過Google Pixel手機或是Google Home智慧音箱啟動My Day功能時，Google Assistant則會提供給你關於馬丁‧路得‧金恩紀念日的更多資訊，以及金恩博士的許多名言。
金恩博士是一位牧師、社會運動家、人權主義者以及非裔美國人民權運動的領袖。他從職業生涯初期就開始投入民權運動。在1963年他在林肯紀念堂前發表的「我有一個夢」演講，不僅感動眾人，更讓他成為歷史上有名的演說家。他曾說過的經典語錄，相信不少人也記憶猶新，包含「最終，我們記得的不是我們敵人的話語，而是我們朋友的沉默。」等。
金恩博士在1964年因為長期以來以非暴力的方式追求種族平等李像，而被授與諾貝爾和平獎。1968年4月4日，他遭在一家汽車旅館中遭人暗殺，結束了傳奇的一生。在過世後，1977年他被追贈總統自由勳章、2000年美國國會追贈給他國會金質獎章，兩者都是美國平民的最高榮譽。1986年，美國將每年一月的第三個星期一訂為馬丁‧路得‧金恩紀念日，是美國聯邦假日之一。
(中時電子報)
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