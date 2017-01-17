金恩之女加入論戰：上帝會戰勝川普

非裔美國國會議員兼民權領袖路易斯週末槓上總統當選人川普，兩人一番糾葛，演變成兩派紛爭。已故民權領袖金恩博士之女今天參加紀念父親的活動時，選擇站在路易斯這邊。

路透社與「亞特蘭大新聞憲政報」（Atlanta Journal-Constitution）報導，和金恩博士（Martin Luther King）同年代的路易斯（John Lewis）現年76歲，1960年代爭取種族平等時曾遭毆打和下獄。日前他接受電視訪問時表示，因為俄國操控選舉，川普（Donald Trump）的當選並不合法，川普嗤之以鼻，譏笑路易斯的選區「犯罪橫行」且「分崩離析」。

金恩最小的女兒伯妮絲（Bernice King）今天在父親曾經講道的亞特蘭大埃比尼澤浸信會教堂（EbenezerBaptist Church）演說時，數度被如雷的掌聲打斷。

伯妮絲要群眾不要放棄希望，「不要害怕白宮的當政者」。

她說，「上帝會戰勝川普」，聽得全場民眾起立鼓掌。

伯妮絲也稱許路易斯的選區，藉此肯定路易斯：「你們這裡的許多人是自豪的第五選區居民，我們對自己在這裡和這座城市所取得的進展感到相當自豪。」

埃比尼澤浸信會教堂每年都會在馬丁路德金恩日這天舉辦紀念活動。這天是聯邦紀念日，紀念曾捍衛種族正義、1968年遇刺時年僅39歲的人權鬥士金恩。1060117

(中央社)