恭喜！baby香港產子 黃曉明全程陪產喊「幸福」

Angelababy今在香港生下兒子。（圖／翻攝自微博）

大陸女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚近2年，更在結婚一周年時宣布懷孕喜訊，現傳出好消息，17日已在香港順利生下兒子，兩人的工作室也發微博證實此消息。

baby去年宣布懷孕後，就減少工作專心待產，本來預產期是農曆年前，今晨就成功卸貨，兩人的工作室也表示：「AH夫婦共同有了愛的美好延續，從此1+1=3，這大概就是幸福的模樣吧。」據悉，黃曉明也全程貼心陪產。

其實，自從baby懷孕後，就常看到黃曉明緊牽著手妻子的手，深怕她跌倒、受傷，日前受訪時談到即將當爸爸，心情也很緊張，每天都莫名開心又興奮，並直言男女都喜歡，臉上滿是幸福笑容。

(中時電子報)