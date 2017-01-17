身懷攔截18般武藝 美測新型飛彈發射器

美國陸軍以新型多功能飛彈發射器成功試射AIM-9X飛彈的畫面。（圖/美國陸軍）

美國陸軍最近在新墨西哥州的白沙飛彈試驗場（White Sands Missile Range），實彈測試了新型多功能飛彈發射器（MML launcher），展現了高超的攔截力。

據《斥候兵》（Scout Warrior）網報導，美國陸軍為了保護地面部隊，摧毀敵方來襲的火箭砲、迫擊砲、巡弋飛彈，甚至無人機與戰機，已用多功能飛彈發射器試射迷你擊殺式飛彈（Miniature Hit-to-Kill Missile）、AIM-9X響尾蛇飛彈（AIM-9X Sidewinder）與AGM-114地獄火飛彈（Hellfire missile）。

而在這款多功能飛彈發射器試射的武器中，最引人注目的，就是迷你擊殺式飛彈，這種動能截擊飛彈並沒有炸藥，而是靠速度與撞擊力，去摧毀來襲的目標。

至於發射器本身最引人關注的，就是它能發射如AIM-9X響尾蛇飛彈等，一般由空中發射的飛彈。這款飛彈發射器裝設於卡車上，屬於「整合火力防護」（Integrated Fire Protection Capability）系統的一部分。系統能運用「哨兵雷達」（Sentinel radar）與火控技術來辨識目標，並摧毀來襲的敵方砲火，以維護前進部署部隊的安全。

這款多功能飛彈發射器能360度旋轉，將發射砲台的角度從0度調整到垂直的90度，以辨識並摧毀來自任何方向或角度的敵火。此外，它有15個砲筒，每個砲筒可裝一枚大型攔截飛彈，或是多枚小型攔截飛彈。

(中時電子報)