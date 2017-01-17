北捷春節機動加開列車 貓纜兒樂園除夕休息

再過一個多禮拜就是春節假期，台北捷運公司今天表示，1月27日至2月1日、除夕到初五期間，會視人潮情況加開捷運列車；另外，兒童新樂園、貓空纜車和小巨蛋冰上樂園除夕都暫停營運一天。

北捷說，新春連假期間，捷運淡水信義線、松山新店線和中和蘆洲線、板南線的班距，一般都是5到10分鐘，文湖線則約4至7分鐘。兒童新樂園從初一開始，每天上午9點營業到晚上8點。貓纜的營業時間也有調整，初一到初四為上午8點半到晚上10點，初五、收假前最後一天只開到晚上9點。

(中時)