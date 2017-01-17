找個工作過好年 苗栗聯合徵才送春聯

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勞動部桃竹苗分署苗栗就業中心18日將舉辦年前徵才活動，結合多家廠商釋出多樣職缺供求職、轉職民眾選擇面試，並有書法家現場揮毫，限量送出200份春聯。（資料畫面）中央社記者管瑞平攝 106年1月17日

勞動部桃竹苗分署苗栗就業中心18日將舉辦年前徵才活動，結合多家廠商釋出多樣職缺供求職、轉職民眾選擇面試，並有書法家現場揮毫，限量送出200份春聯。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與苗栗縣榮民服務處共同辦理「苗栗聯合徵才─來求職送春聯」活動，明天將在苗栗就業中心登場，除有大創百貨、全聯福利中心、億光電子、聯府塑膠等知名企業聯合招募人才外；也邀請書法家現場揮毫，限量200份春聯贈送給求職者。

苗栗就業中心主任陳懷峰表示，為協助失業民眾順利就業，中心也提供職涯諮商服務，網羅各種測驗評量工具，協助民眾了解個人職涯方向，現場另提供履歷健診活動，幫助求職者診斷履歷表不足之處，並建議如何修正，讓投遞出去的履歷表較能獲得雇主青睞，進而得到面試機會。

陳懷峰說，徵才活動中也將針對高科技廠商職缺，提供無塵衣試穿體驗以及模擬筆試活動，增加求職者對工作需求的認知。

陳懷峰指出，年後是轉職旺季，趁春節前找到工作就能安心過年，本場徵才活動自上午9時至下午13時止，在苗栗就業中心(苗栗市中山路558號)辦理。

此外，勞動部也提供許多就業服務、職訓課程，幫助求職者強化職場競爭力，民眾可上台灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署(thmr.wda.gov.tw)或賈桃樂(JobTaole)臉書粉絲團，也可撥打24小時免付費專線0800-777-888洽詢。1060117

(中央社)