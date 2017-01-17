氣溫驟降中風倍增 健保這藥年救近千人

每當氣溫驟降，腦中風患者倍增，其中以缺血性腦中風占大宗。健保署表示，中風黃金3小時內注射血栓溶解劑t-PA，可增加33%復原機會，去年1到10月共有919名患者受惠。

腦血管疾病多年居民眾10大死因前3名，根據衛福部公布民國104年的統計，平均每天有31人死於中風，也是造成中老年人肢體受限或失能的主要原因；汐止國泰綜合醫院腦神經內科主任曾元孚表示，高達7成腦中風患者是「缺血性腦中風」因雜質或血塊阻塞血管，導致腦部缺血，另3成則是「出血性腦中風」，因腦血管破裂出血，形成血塊壓迫腦組織。

根據美國研究，急性缺血性中風患者在症狀發生3小時內，接受血栓溶解劑「組織胞漿素原活化劑」（t-PA）靜脈注射，3個月後可增加33%復原機會，降低殘障失能的風險，健保署自92年4月起就納入健保給付。

不過，健保署醫務管理組專門委員陳真慧表示，t-PA並非每個中風患者都適用，而且施打的患者還會有全身性大出血風險，必須由醫師在場全程監控，一旦出血就要及時處理，增加醫護人力負擔，因此92年至95年間，全台急性缺血性腦中風到急診就醫的患者，使用t-PA比率不到1%。

為了鼓勵醫護人員使用t-PA，101年起只要醫院可在3小時內完成急性缺血性腦中風病人注射t-PA，就給予獎勵，成功將使用率提高到3%，陳真慧指出，去年起正式將「急性缺血性中風靜脈血栓溶解治療處置費」納入健保給付，每次支付1萬3866點，去年1至10月間，已有919名中風患者及時獲得t-PA緊急治療，大幅減少中風失能臥床的後遺症。

健保署提醒，有高血壓、糖尿病、血脂異常等三高及肥胖患者，平常要注意控制飲食與體重、規律運動及按時服藥，謹記「中風急救黃金3小時」以及急救口訣「FAST」。

F代表Face臉，觀察患者臉部表情是否兩側對稱；A代表Arm手臂，觀察雙手平舉時，其中一隻手是否會無力垂下；S代表Speech說話，觀察說話是否清晰完整；當上述出現任一種症狀時，要記下發作的Time時間，迅速送醫。1060117

(中央社)