天津假調味料竄全陸 10多年屢禁不絕

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中國大陸天津市獨流鎮出產造假調味料已10多年，且流向北京在內的多地。媒體披露後，大陸國家食品藥品監督管理總局表示將展開調查與整治。

新京報報導，天津獨流鎮原為產醋的「醋鄉」，當地有許多家庭式小工廠，10多年來正牌工廠不停打假，但這類小工廠依舊存在，成為大陸北方調味料造假中心，包括雞精、鮮露、醬油、蜂蜜等仿造正牌貨的假貨。

多數假貨以物流配送方式發往大陸全地，包括北京、上海、安徽、江西、黑龍江、新疆、福建、山東、四川等地，每天的發貨量多達數千件。其中，進入北京的市場至少已有4、5年的時間。

大陸國家食品藥品監督管理總局對此表示將徹底整治生產銷售假冒偽劣調味品問題，中共天津市委書記李鴻忠批示，要求展開專項清理清查行動。1060117

(中央社)