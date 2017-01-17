歲末年終大掃除 記得把握這兩天好日子
歲末年終家家都會大掃除，國際道家學術總會提醒，21日、22日是除殘（大掃除）的好日子，掃除後可打開大門，用橘子皮加水或焚香，再將屋內外灑淨一次。
國際道家學術總會表示，大掃除在古代稱為「除殘」，就是把家中從裡到外、從上到下都清掃一次，把累積一年的「霉運、晦氣」全清出門，以利於年節時迎好運、納新氣；古時候認為家裡到處都有神，不能任意搬動大型家具，怕驚動諸神而遭懲罰，所以都選在陰曆12月24日－「送神日」，待送神上天後，才擇日除殘。
除了陰曆12月24日（今年國曆1月21日）外，國際道家學術總會長李亨利表示，今年的陰曆12月25日（國曆1月22日）也是適合除殘的的好日子，現代人生活忙碌，以年底歲末休假日為宜，如果是上班族，今年建議的兩個除殘日，恰巧為週六、週日，配合週末，正好大掃除一番。
除殘又有除舊佈新的含義，國際道家學術總會提醒，大掃除時要將屋內屋外都打掃乾淨，除去舊垢，讓一切不如意的事經過水洗淨化而跟著消失，掃除後可打開大門，用橘子皮加水或焚香，把屋內外灑淨一次，口中念一些吉祥話，確保霉運、晦氣無處可藏，也可以選用吉祥物、吉祥圖，重新適當佈置，讓屋內喜氣洋洋、煥然一新。
國際道家學術總會指出，除殘時要把平常不能隨意移動的神桌、神像、祖先牌位與香爐，用乾淨的布沾溫水小心擦拭，清理乾淨，香粉可用篩子將硬塊與雜物過濾掉，過程切勿將香爐倒著，因為「倒爐」相當不吉利。
清完香爐後，國際道家學術總會表示，可在神明爐內放置古錢、龍銀等寶物，或將12枚新硬幣放在爐底，一正一反作圓形排列，象徵十二地支，廣納四方財氣，去年若已放置，則將寶物擦拭乾淨後放回即可，最後再將香灰放回香爐內，希望透過除殘，讓家裡充滿吉祥之氣。1060117
(中央社)
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