歐巴馬警告川普 勿棄伊朗核協議

我要評比

美國總統歐巴馬今天在伊朗核子協議1週年時，強調協議的「重大和具體成果」，並且警告即將上任的川普（Donald Trump）政府不要破壞世界列強支持的這項協議。

白宮在一項明確針對川普的聲明中說：「美國必須記住，這項協議是多年努力的成果，且代表世界列強間的協議，不只是美國與伊朗的協議。」川普將在本月20日就任總統。

聲明接著說：「1份防止伊朗獲得核子武器的外交決議，遠較伊朗毫無節制的核子計畫或中東再度發生戰爭，更有可取之處。」

川普經常指責與伊朗的核子協議。今天在接受倫敦「泰晤士報」（Times）和德國「畫報」訪問時持續批評，他說：「我對伊朗協議並不高興，我認為這是有史以來最糟的協議之一。」

但他拒絕表明他是否將「重新談判」這項協議。競選總統期間，川普經常明確表示將重新談判。

白宮今天堅決表示，儘管美國對伊朗的其他行動有所保留，但德黑蘭確實遵守核子承諾。伊朗的其他行動包括支持「暴力的代理人」和「恐怖團體」。

白宮說，伊朗已「減少98%的鈾儲備，並且移除了2/3的離心機。（譯者：中央社簡長盛）1060117

(中央社)