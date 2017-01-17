研究：長期吃辣可降低死亡率13％

河北辣椒加工企業員工在篩選辣椒。(圖/新華社)

國外最新研究發現，習慣性吃辣食或有助於降低死亡機率，大致上比不吃辣者低13個百分點。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一般人多認為吃點辣對身體有益，因為辣椒可以健胃、助消化、促進脂肪燃燒、維護心血管健康，但辣椒是否可用於治療疾病則一直缺乏科學驗證。然而，美國佛蒙特大學近期發表的一項研究成果打破了這個框架，證實吃辣的確比不吃辣還要長壽。

研究以16000名美國人為樣本，長期追蹤其23年的飲食習慣，並觀察他們是否健康生活。結果發現，這段期間一共有4946人死亡，其中吃辣者佔21.6%、不吃者佔33.6%，另根據人口學與實驗特性微調，得出兩者差距13%的結論。

研究人員表示，觀察些習慣吃辣的人，沒發現他們有另外的長壽特徵，因而認定「吃辣」是關鍵性因素。

分析認為，辣食含有辣椒辣素等辛味劑，可經由人體細胞表面瞬態電壓感受器（Transient Receptor Potential）吸收，從而維持身體機能健康，進而降低死亡可能性。

(中時電子報)