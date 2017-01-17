邀砍人里長表演？府澄清：不是我邀的

砍人里長朱雪璋在臉書貼出與蔡英文總統的合照，並表示受邀到總統府表演，引發網友撻伐，總統府今天澄清表示，該活動為「中華身心障礙者職業技藝協會」主辨，該里長出席表演，亦為該會安排，並非府方邀請。

自稱朱元璋第19代孫的北市光信里長朱雪璋因比武設下武林陷阱，持刀砍斷柔道高手腳筋，被依重傷害等罪起訴，案件仍在審理中。

他日前在臉書PO文，指稱在總統府表演空手道，自豪「現場觀看的府方同仁們與各部門的長官們，一致稱讚表達我們是空手道演武，是今天總統府宴會當中，最精彩的表演。」他由衷感謝蔡英文總統與陳建仁副總統的邀請。引發武術同好及網友不滿，諷刺「果然是有權、有實力、有靠山的里長伯。」

總統府發言人黃重諺表示，事實上，朱姓人士出席「牽手心連心。寶貝歡年慶」的活動，為「中華身心障礙者職業技藝協會」主辦，過去十五年來均以邀請弱勢兒童、身心障礙者到總統府參觀，並安排表演活動為形式進行。相關活動規劃設計、表演人士邀請，均由主辦單位自行辦理。

他說，有關朱姓人士的出席表演，即為該會安排，並非府方邀請。唯府方也請該單位未來安排活動時，多加注意，避免有類似情形發生。

(工商)