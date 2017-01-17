小熊盛情邀轉隊 歐巴馬仍死忠挺白襪
曾被認為是「希望候選人」的美國總統歐巴馬，今天盛情款待去年世界大賽冠軍芝加哥小熊隊，但即便小熊盛情相邀轉隊，歐巴馬仍不改支持白襪隊。
來自歐巴馬家鄉芝加哥的小熊隊曾是超過1個世紀以來一直沒有多大奪冠希望的球隊。
法新社報導，離卸任還有4天的歐巴馬在白宮舉辦一場愉快的慶祝會，歡迎去年11月贏得自1908年以來首座世界大賽冠軍的小熊隊成員。
歐巴馬幽默地說：「有人說這天永遠不會到來；我也在2008年做過許多承諾，但即便是我，也沒瘋狂到要小熊隊贏得世界大賽冠軍！」
身為熱情體育迷的歐巴馬坦言，他的開心程度沒有像芝加哥另一支球隊--他最愛的白襪隊--奪冠那麼高興。但他的妻子蜜雪兒則是不折不扣的小熊粉絲。歐巴馬表示，在芝加哥南邊長大的蜜雪兒記得，從小當她放學回家後，就能看到她父親釘在電視機前看小熊隊比賽。
芝加哥論壇報（Chicago Tribune）報導，小熊隊送給歐巴馬許多禮物，包括在小熊主場瑞格利（Wrigley Field）的人工中外野計分板上鑲嵌44號，以彰顯他是美國第44位總統，另外還送歐巴馬一張終生免費進瑞格利球場看球的貴賓證，和一件繡有歐巴馬名字的44號球衣，希望能讓歐巴馬改為支持小熊隊。
連小熊隊史偉大的明星球員詹金斯（Fergie Jenkins）起哄要歐巴馬川上球衣，但死忠白襪迷的歐巴馬仍禮貌地婉拒。他說：「穿上這球衣對我來說有點為難，但我確信，我是白襪迷中的頭號小熊迷」。（譯者：中央社陳亦偉）1060117
(中央社)
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