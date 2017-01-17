大陸省級兩會 治霾與遏制炒房成重點
2017年大陸省級地方兩會密集召開，截至16日已有25省的省級兩會已經或者正在召開，聚焦主議包括脫貧攻堅、霧霾治理、房地產調控等。
澎湃新聞報導，大陸全國兩會（全國人大、全國政協）召開前，每年1至2月，省級地方兩會密集召開。目前除了江蘇、山東、海南三省將今年的省級地方兩會日期定在2月舉行，其餘28省都將在1月召開。
據統計，截至1月16日，大陸已經或正在召開今年省級地方兩會的省份已經達到25個，其中，河北、甘肅、寧夏、新疆、西藏的省級兩會已經閉幕。
其中，北京市政府工作報告中，今年將細懸浮微粒（PM2.5）年均濃度力爭控制在每立方公尺60微克左右，實現城六區和南部平原地區基本「無煤化」，淘汰30萬輛老舊機動車等。
天津的政府工作報告提出，改燃關停7台煤電機組和380座燃煤鍋爐，關停淘汰落後企業100家，PM2.5年均濃度降幅高於去年。
另外，「脫貧攻堅」也是大陸地方兩會致力的重點工作，山西今年的政府工作報告中，寫下2017年脫貧目標，要確保實現農村貧困人口脫貧66萬人。
貴州省政府工作報告中提出，今年貴州要減少農村貧困人口100萬人以上，20個貧困縣、90個貧困鄉鎮脫貧，2300個村退出貧困村。
此外，重慶將「堅決遏制炒房行為」寫入政府工作報告，陜西和湖北的政府工作報告均強調「房子是用來住的，不是用來炒的」。1060117
(中央社)
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