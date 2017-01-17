華郵：川普應堅守美國價值與民主友邦

美國「華盛頓郵報」論壇版主編海亞特撰文指出，川普政府如果能更積極參與區域事務，堅守美國價值和民主友邦，將會對中國發揮影響力。

海亞特（Fred Hiatt）昨天在華郵（Washington Post）論壇版發表「川普（Donald Trump）可以改造美中關係」文章指出，美國總統當選人川普對中國的看法並非完全錯誤，美國新政府有機會重塑美中關係，但如未審慎處理，有可能讓美中變成全球最危險的雙邊關係。

他寫到，美方除了不應讓北京當局輕易把美國醜化為對中國大陸民眾有敵意外，川普政府也不應為了所謂的美中交易，便出賣中國人民與美國的民主盟邦。

海亞特指出，川普與總統蔡英文通電話後，有些事其實不該做。兩人通話本身雖偏離美國的外交成規，但這非無法理解。台灣是美國的民主盟友，美台領袖為何不能親自對話？但川普之後令北京當局憤怒的推文，卻把通電話界定為中方因為行為惡劣所付出的代價。

依照這項邏輯，中方如果舉止合宜，難道川普要冷待台灣？或者取得北京同意才會再接台灣的電話？川普其實向中方釋出錯誤訊息。

海亞特強調，長期而言，中國將為政經局勢倒退付出嚴重代價，許多研究中國的西方學者雖稱許中國國家主席習近平為經濟改革而暫緩政治改革步調，但經改不能沒有政改配合，中國必須開放企業經營和創造力與增加可預測性及法治，但這些在一黨專政下都無法實踐。

海亞特指出，川普政府無法規畫中國要走的道路，但更積極參與區域事務，堅守美國價值和民主友邦，仍會影響中國的未來。美國不應為了經濟而交易人權，也不能為了自由市場把政治自由拿去作交換，兩者缺一不可。

他建議，川普應堅持美中經濟關係平等互惠與自由的原則，不能簡單以美國要支配中國來看，如此美國勞工與企業，以及中國人民才能共同獲益。1060117

(中央社)