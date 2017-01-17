網路賣i7手機約面交 買家竟拿了就跑

苗栗縣彭姓男子在網路上販售全新iPhone7手機，和買家約定面交，不料對方佯裝匯款，趁著賣家要確認是否轉帳成功時，拿了手機掉頭開車逃逸，警方17日指出已鎖定特定嫌犯。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 106年1月17日

苗栗縣彭姓男子在網路上販售全新iPhone7手機，和買家約定面交，不料對方佯裝匯款，趁著賣家要確認是否轉帳成功時，拿了手機掉頭開車逃逸，警方今天指出已鎖定特定嫌犯。

彭男指出，16日晚間和1名綽號「阿虎」的男子相約在苗栗市英才路上的便利超商，面交全新iPhone7手機，雙方談妥以新台幣3萬元成交，買家在交易之前還故弄玄虛，要求在空白筆記本上簽署販售物品同意書的字條。

彭男看到買家透過ATM轉帳匯款，不疑有他，簽完名之後，就把iPhone7手機交給對方，沒想到買家竟趁著彭男到提款機前確認是否匯款成功，隨即衝出便利商店，上車加速逃逸。

等到彭男發現買家根本沒匯款，追出查看，對方已經逃逸無蹤，警方不排除買方是預謀犯案，目前已鎖定特定男子涉有重嫌，呼籲民眾透過網路交易應格外小心，以免血本無歸。1060117

(中央社)