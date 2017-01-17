網路賣i7手機約面交 買家竟拿了就跑
苗栗縣彭姓男子在網路上販售全新iPhone7手機，和買家約定面交，不料對方佯裝匯款，趁著賣家要確認是否轉帳成功時，拿了手機掉頭開車逃逸，警方今天指出已鎖定特定嫌犯。
彭男指出，16日晚間和1名綽號「阿虎」的男子相約在苗栗市英才路上的便利超商，面交全新iPhone7手機，雙方談妥以新台幣3萬元成交，買家在交易之前還故弄玄虛，要求在空白筆記本上簽署販售物品同意書的字條。
彭男看到買家透過ATM轉帳匯款，不疑有他，簽完名之後，就把iPhone7手機交給對方，沒想到買家竟趁著彭男到提款機前確認是否匯款成功，隨即衝出便利商店，上車加速逃逸。
等到彭男發現買家根本沒匯款，追出查看，對方已經逃逸無蹤，警方不排除買方是預謀犯案，目前已鎖定特定男子涉有重嫌，呼籲民眾透過網路交易應格外小心，以免血本無歸。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。