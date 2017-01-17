小威廉絲洋溢幸福 首輪輕鬆過關
去年丟掉世界球后寶座的美國女將小威廉絲，陰霾似乎隨著去年底接受《Reddit》共同創辦人奧漢尼安求婚後煙消雲散，她今年出征首個大滿貫澳網，首戰遭遇瑞士19歲明日之星班西琪，輕鬆以6比4、6比3拿下勝利，順利闖過頭關，繼續往生涯第23座大滿貫冠軍前進。
35歲的小威廉絲洋溢幸福，儘管強勢發球吞下4次雙發失誤，也遭對手破了2個發球局，但火力十足的她，持續壓迫對手，絲毫不給小將機會，不但轟出8記愛司，一發得分率更高達76%，絲毫不受30度以上高溫影響，直落二過關。
排名大會第2種子的小威，去年丟掉球后寶座，原本期待拿下超越德國名將葛拉芙（22冠）的第23冠，也在美網飲恨，但走進人生新篇章的她，再戰澳網狀況絕佳，首戰順利拿下公開年代最高的澳網75勝、大滿貫310勝後，強勢挑戰公開年代最多的23冠。
(中時電子報)
關鍵字：澳網
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