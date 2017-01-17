民調：韓年輕人愛看綜藝中壯年愛看新聞
韓國資訊通信政策研究院今天發布資料顯示，韓國10-29歲年齡層最愛收看綜藝類節目，30-69歲年齡層則最愛看新聞類節目。
南韓聯合新聞通訊社報導，韓國資訊通信政策研究院從2016年6至7月針對南韓全國9788人進行關於最愛看的電視節目調查，獲得前述結論。
調查結果顯示，韓國年輕人最愛看綜藝類節目，10-19歲年齡層中有31.5%受訪者回答最愛看表演和娛樂性節目，動漫（21.1%）、電視劇（13.6%）、喜劇類節目（7.1%）和新聞（6.1%）分列其後。
20-29歲年齡層也同樣最愛看表演和娛樂性節目，達29.5%，其後依次為電視劇（20.9%）、新聞（19.0%）和喜劇類節目（5.4%）等。
30-69歲年齡層愛看新聞類節目，30-39歲年齡層有35.3%受訪者回答最愛看新聞類節目、40-49歲的該比例為37.8%、50-59歲年齡層為44.2%、60-69歲年齡層為45.8%。
從整體來看，新聞類節目成為韓國人最愛看的電視節目，共有32.8%受訪者回答這是最愛看的節目，電視劇以28.3%位居第2，綜藝類（13.0%）、動漫（4.6%）、體育（4.0%）、脫口秀（3.0%）、喜劇類（2.7%）等分列其後。
調查結果還顯示，男性和女性偏愛的電視節目種類不同，男性最愛看新聞類節目，達46.0%，其後依次為綜藝類（13.5%）、電視劇（8.9%）、體育（7.6%）等。電視劇是女性觀眾的最愛，達47.3%，回答最愛看新聞類節目的女性受訪者比例僅為19.7%。1060117
(中央社)
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