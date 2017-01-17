紫南宮錢母搶手 廟方勸不要太早來排隊

南投縣竹山鎮紫南宮28日大年初一將發送「雞年錢母」，為盼信眾勿排隊多天，6年來首次張貼公告，勸民眾不要太早來排隊。

竹山鎮紫南宮是南投知名廟宇，春節期間，更是眾多民眾走春祈福首選，按照應景慣例，廟方往年於大年初一發送錢母給信眾，總是吸引萬人排隊，拔得頭籌的信眾排隊超過10天都不足為奇。

春節期間天氣常是寒冷，為香客身體著想，紫南宮公告，「1月28日的發錢母活動，在1月22日前排隊的都無效，也一律禁止在發放點及周邊以物品占位、搭帳，紫南宮關心您」。多數信眾對此舉表示贊成，也認為廟方辦活動越來越上軌道。

紫南宮今天表示，昨天已有3人欲排隊領錢母，廟方希望信徒不要排隊太久，勸離3人後，同步貼出此公告，希望信徒不要太早來排隊，此舉為龍年首次發送錢母至今，第一次正式張貼公告，勸導信徒晚點排隊。

紫南宮表示，勸導原因也包括，排隊動線因有喪家，排隊民眾可能影響安寧。目前規劃26日開始發「秩序維持卡」，排隊民眾持卡須在點名時間出現，並由廟方志工蓋章，以避免有心人以物品占位，但秩序維持卡非領取特殊錢母的保證，民眾仍須按照排隊規則。

另外，臉書出現「紫南宮@landg0d」、「竹山紫南宮@ZiNan.org.tw」兩個粉絲專頁，雖然貼文大致相同，但有民眾懷疑其一是否為假冒。紫南宮表示，兩個粉絲團都授權由他人管理，早年先後成立，未來考慮整併兩個相加達16萬多個按讚數的粉絲團。1060117

(中央社)