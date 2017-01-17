最後登月太空人塞南辭世 NASA致哀
美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，最後1個把腳印留在月球表面上的太空人塞南（Gene Cernan）今天過世，享壽82歲。NASA等太空界人士陸續發文致哀。
法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，塞南是阿波羅17號太空船指揮官，1972年12月他第3度飛向太空，也是美國最後一次執行載人登月任務。
NASA在推特發文哀悼：「失去退休NASA太空人塞南，最後1名踏上月球的太空人，我們感到萬分傷心。」
根據NASA幫塞南家屬發布的聲明，塞南在健康頻頻出問題後過世。
太空界也紛紛在推特發文哀悼塞南，並向他的貢獻致敬。
已退休的美國太空人凱利（Scott Kelly）說：「失去塞南這位先驅者、海軍飛行員同僚、太空人和朋友，我感到十分悲痛。#願你安息#最後登月的太空人。」
NASA甘迺迪太空中心用拉丁文「Ad Astra」來緬懷塞南，意思是「回歸星辰」。
史密森尼國家航空航天博物館（Smithsonian National Air and Space Museum）說：「我們為失去我們的朋友塞南，這名最後1個踏上月球的人和世紀英雄感到哀痛。願上帝保佑阿波羅17號指揮官。」
塞南40多年前留在月球表面上的腳印，至今仍清晰可見。
網友紛紛到NASA官方推特留言。1名網友引述塞南完成任務即將返回登月艙離開之前，作為在月球上的最後一個人說的話：「我們離開了就像我們來的時候一樣，如果上帝許可，我們會帶著全人類的和平與希望回來。」
還有網友說：「吉恩（塞南），願你安息。1個真正的傳奇人物，應該備受尊敬的人。」（譯者：中央社陳昱婷）1060116
(中央社)
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