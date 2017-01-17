養鵝阿伯兼差作偽幣 上萬枚流入市面
68歲洪姓男子以台中霧峰郊區的養鵝場作為掩護，利用放電加工機(大型專業機具)等工具偽造50元硬幣，警方初步估計，洪男從去年8月至今，有上萬枚偽造50元硬幣流入市面。
刑事警察局中部打擊犯罪中心及台中市警局霧峰分局、新北市警局三重分局所組成的專案小組，於去年間接獲線報指出，台中市霧峰區一處養鵝場工寮，疑似有偽造貨幣情事。
專案小組經數月跟監蒐證，於11日前往洪男所經營的養鵝場進行搜索，當場查獲ZNC放電加工機、50元硬幣正、反面模具、硬幣滾邊模具、銅片原料140多公斤（約1萬4000多枚）、50元硬幣半成品2000多枚、50元硬幣成品30多枚等證物。
警方調查，洪男平常在霧峰地區以養鵝為職業，實際上卻以郊區的養鵝場企圖掩人耳目，加上養鵝場地處偏僻隱密，更增加警方查緝困難。
警方指出，洪男多以送貨找零的機會，將偽造硬幣流出，初估從去年8月至今，已有上萬枚偽造50元硬幣流入市面。全案訊後依偽造貨幣罪嫌移送台中地檢署偵辦。1060117
(中央社)
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