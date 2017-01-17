彰化警破獲流動賭場 逮捕30多人

彰化警方宣布破獲一個在二林、北斗等鄉鎮流竄的賭場，逮捕賭場負責人陳姓男子以及賭客30多人。

彰化縣警察局刑警大隊日前接獲線報指稱，最近在彰化二林、北斗以及社頭等鄉鎮出現1個職業大型賭場，經過多日跟監，在彰化社頭鄉員集路1間鐵皮屋破獲這個賭場，逮捕負責人陳姓男子以及賭客30多人，查扣賭資新台幣68萬多元以及賭具等。

警方指出，當前往查緝時，賭場內的賭客都沉浸於熱鬧的氣氛，賭得不亦樂乎，渾然不知賭場已經被員警包圍，當員警衝入賭場時，陳姓男子等人來不及逃走，只好束手就逮。

警方表示，陳姓男子所開設的賭場都設在二林、北斗以及社頭等鄉鎮的偏僻隱密處所，且經常更換地點，同時提供賭客專車接送的服務，選在晚上的時候載賭客前往賭場，賭場門口也派專人過濾賭客身分，但道高一尺、魔高一丈，陳姓男子等人仍遭警方逮捕。

警方指出，陳姓男子經營的賭場1天約有30到70人光顧，賭金最高高達數百萬元，而陳姓男子以及30多名賭客訊後，被依賭博等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。1060117

(中央社)