抗議差別適用勞基法 兼任教師闖教育部

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台灣高等教育產業工會17日到教育部前抗議，要求全體大專兼任教師不分本職，一體適用勞基法，記者會後高喊「部長出來」，並企圖闖進教育部，遭警方阻擋在門外。中央社記者許秩維攝 106年1月17日

高教工會今天到教育部前抗議，要求全體大專兼任教師不分本職，一體適用勞基法，記者會後高喊「部長出來」，並企圖闖進教育部，遭警方阻擋在門外。

台灣高等教育產業工會今天邀集多名大專兼任教師，到教育部門口抗議兼任教師適用勞基法的草案被切割，只讓「未具本職」的兼任教師適用勞基法，要求全體大專兼任教師，一體適用勞基法。1060117

(中央社)