川普討厭媒體！白宮新聞室恐搬家

我要評比

照片為歐巴馬總統在白宮新聞簡報室與記者近距離交談。未來這種景象恐怕不復見，因為川普厭惡媒體，打算讓白宮新聞簡報室搬家。（美聯社）

非典型美國總統川普上任後，很多「傳統」恐怕都會被顛覆。包括白宮每日新聞簡報的傳統，恐怕也會就此結束。

眾所周知，川普與美國主流媒體關係惡劣，日前川普更在直播記者會上，直接嗆CNN記者，說他們是「假新聞」。

準白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）15日證實，川普的團隊正在討論是否將白宮新聞簡報室（James S. Brady Press Briefing Room）遷出白宮。此消息一出，立刻遭到白宮記者協會強烈反彈。該協會表示，強烈反對一切可能保護總統及其顧問免受記者團在場監督觀察的做法。

新華社報導，川普團隊正在考慮把新聞簡報室從現在的白宮西翼搬到老行政樓。老行政樓正式名稱為艾森豪行政辦公大樓，同屬白宮建築群，但位於白宮西側，與白宮大院隔了一條街。

除了老行政樓，川普團隊考慮的另一個新址是位於白宮北面傑克遜宮的白宮新聞中心。2006年8月至2007年6月白宮新聞簡報室進行翻修改造時，那裡被用作臨時的新聞發佈會會場。

蒲博思解釋，考慮遷址，是為了換到更大的場所，現在的新聞簡報室只有大約49個固定席位。

(中時電子報)