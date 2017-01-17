桶裝瓦斯傳聯合漲價 公平會緊盯春節物價
桶裝瓦斯為重要民生用氣，在農曆春節即將到來之際，公平會為配合穩定物價政策，因應農曆春節及勞動部推動「一例一休」期間，瓦斯業者可能聯合漲價，將關注業者動態，宣示「法律無假期」的執法決心。
公平會表示，不同縣市之桶裝瓦斯價格互有差異，此與當地地理環境、市場結構、經營家數多寡、消費者使用程度、物價水平等因素有關。由於各瓦斯行向不同之分裝場進貨，進貨成本並不相同，且經營地點不一，成本亦有差異，故業者參酌其經營成本與市場供需情形，自由競售才符合公平競爭之市場機能法則。如果業者在反應成本過程中，涉及人為不當限制競爭、聯合漲價等情事，即有違反公平交易法相關規定之可能，如獲有具體違法事證，將依公平交易法予以嚴懲。
公平會最後表示，為維護交易秩序與消費者利益，確保自由與公平競爭，已函請相關公會轉知所屬會員應尊重市場機制，不得有違反聯合行為禁制規定等行為，否則一經該會查證屬實，將予嚴處，最高可處新臺幣5000萬元以下罰鍰，呼籲業者勿以身試法。
(工商)
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