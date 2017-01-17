大學兼任教師抗議 差點衝進教育部

大專兼任教師赴教育部陳情，要求一體適用勞基法，並衝到大門與警方發生推擠衝突。（姚志平攝）

大專兼任教師赴教育部陳情並衝到大門與警方發生推擠衝突。（姚志平攝）

陳情兼任教師在教育部前靜坐。（姚志平攝）

大專兼任教師赴教育部陳情，要求一體適用勞基法。（姚志平攝）

大學兼任教師面臨失業，高教工會動員到教育部抗議。（林志成攝）

大學兼任教師將納入《勞基法》，許多未具本職教師拿不到下學期聘書，面臨失業。高教工會今天動員2、30人到教育部抗議，因為官員答覆未讓他們滿意，他們試圖闖進教育部大廳，並跟警方產生推擠，不過最後被擋住，他們轉而在教育部前的階梯上靜坐抗議。

勞動部去年9月26日預告「大專校院編制外未具本職之兼任教師」適用《勞基法》，預定今年8月1日起生效。根據統計，目前大專院校內共有1萬3000個未具本職兼任教師，一旦他們適用《勞基法》，每人每年將增加學校5、6000元成本。

高教工會辦公室主任陳書涵說，他們推動大專兼任教師納入《勞基法》保障，但政府卻刻意進行切割，只讓未具本職的納入、具本職的則未納入，學校為了減少成本，因此減少聘任未具本職兼任教師，許多人因此拿不到下學期聘書，面臨失業。

「我已經擔任兼任教師21年，教過3萬名學生，對教育有貢獻。」在台中3所私立大專院校兼課的鄭老師說，他在其中一所學校的辦公室內有9個兼任老師，下學期已經有4個人不續聘，如果再這樣下去，他擔心8月起包括他在內的剩下5位都會失業。

高教工會成員原本在教育部門口抗議，教育部人事處專門委員曾逸群出面接受陳情，但抗議人士認為他的層級太低，沒給他太多說話機會，還不斷指責教育部「未處理」、「說謊」，雙方不了了之。

就在曾逸群要走回辦公室的時候，高教工會成員闖到教育部庭院，並直衝大廳，但在門口時被教育部人員擋住，之後警力前來支援，雙方產生數波推擠，不過最後抗議人員被擋在門外，他們隨後在階梯坐下來抗議。

教育部人事處長李秉洲說，具本職兼任教師原本就有保障，因此這次只將未具本職兼任教師納入《勞基法》，教育部今年也編列8000萬元補助補助學校，讓他們不會因此增加成本。

李秉洲指出，教育部去年11月24日通函各大專院校，不能以未具本職兼任教師將適用《勞基法》而不予聘任，如果違反，將扣減學校獎補助款。

(中時)