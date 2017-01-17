川普金恩紀念日會馬丁路德長子 圖化解分歧

川普和馬丁路德金恩三世握手。(美聯社)

四天後即將正式上任美國總統的紐約富豪川普(Donald Trump)，在非裔美國人民權運動家馬丁‧路德‧金恩(Martin Luther King, Jr.)紀念日當天，和其大兒子馬丁‧路德‧金恩三世(Martin Luther King III)會面。

根據法新社(AFP)報導，此舉被視為共和黨試圖修復和非裔美國人族群之間的關係，最近川普和深受尊敬的非裔民權運動份子、兼民主黨議員約翰‧路易斯(John Lewis)爆發口水戰，路易斯認為已表明不會出席川普的就職典禮。

川普在會面中稱讚金恩是個偉大的人，金恩三世也表示他和川普在川普大廈的會面，相當具有「建設性」，他表示川普在會談中不斷表示他會代表所有美國人，但他深信大眾將需要持續審視這點，他相信川普不是光說不練，但認為大眾應持續對川普施壓。

他們在會談中川普也有談到投票權的問題，美國少數族裔是主要受到這個議題影響的群體。非裔美國人數十年來一直支持民主黨，該黨官員認為共和黨州長企圖設立新法、降低非裔投票率，金恩三世表示現行制度很明顯的並不完善。

根據《華盛頓郵報》(Washington Post)，川普在大選中只贏得了8%的非裔族群的選票，11月民調結果顯示，四分之三的非裔美國人認為川普任期內，種族之間的關係會惡化。

路易斯周五在NBC電視台的節目中，公開表示他認為俄羅斯介入美國大選，並質疑川普當選的合理性，並且表示將會在30年來首次不出席新總統的就職典禮。川普在推特上反擊，表示路易斯應該花更多時間在修復和幫助自己的管區，並抨擊該地情況很糟、犯罪橫行，而不是把這些時間花在抱怨選舉結果上。川普還說路易斯只會出一張嘴，沒採取任何行動或做出任何實績，太可悲!

路易斯是美國最著名的民權運動家之一，1965年他和金恩一起在阿拉巴馬州參與為非裔族群爭取投票權的遊行，州警用棍棒和催淚瓦斯攻擊手無寸鐵的遊行者，路易斯議員也在行動中遭到警方毆打。

《華郵》的報導也反駁川普的推文，事實上路易斯的管區包括富裕的巴克海特(Buckhead)，世上最繁忙的機場哈茨菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson)、美國疾病控制和預防中心和喬治亞理工學院。

(中時電子報)