日月光拚尾牙 走慈善風

我要評比

封測大廠日月光今年主推公益慈善尾牙，例如新竹業務辦公室年度尾牙邀請腦性麻痺協會孩童，高雄廠主管尾牙邀請日月之光慈善基金會弱勢孩童參與。

日月光表示，集團每年有20多場尾牙，除了聘請藝人、團體表演慰勞員工辛勞外，今年主推公益慈善，提供表演機會平台，例如今天晚間舉辦的日月光新竹業務辦公室年度尾牙，將邀請中華民國腦性麻痺協會孩童表演大合唱。

日月光高雄廠主管尾牙則邀請日月之光慈善基金會弱勢孩童，表演震撼人心的「太鼓震雲霄」。

日月光指出，集團在台灣深耕32年，創造企業永續經營也善盡社會責任，去年贊助高雄市腦性麻痺服務協會募款餐會、贊助高雄市37所小學小典藏雜誌與繪本。

自2015年起，日月光至今持續為國小教室更換2萬5千支節能型 LED燈管，並長期贊助心路健走活動、關懷有需要的家庭，除了提供協助外，也幫助有需要的小朋友課後輔導，陪伴小朋友成長。1060117

(中央社)