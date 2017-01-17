對手傷退 謝淑薇澳網女單首輪過關

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台灣女將謝淑薇今天在澳洲網球公開賽女單首輪面對義大利的克娜普（Karin Knapp），謝淑薇首盤6比3拿下，次盤2比0領先時對手傷退，謝淑薇順利晉級。

謝淑薇日前表示，由於教練保羅的回歸，所以預計澳網結束後休息一下，到東京幫橋本企業出戰，賺取教練費，所以確定不會參加世界女子職業網球協會（WTA）台灣公開賽。1060117

(中央社)