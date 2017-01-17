小孩沉迷網路 家長強制斷網會更糟

一國中女生上課容易分心、滿臉痘痘，細問生活狀況發現她沉迷網路，一天只睡4小時。醫師提醒，家長應和孩子中性溝通，強硬戒除上網會讓孩子更沉迷。

衛生福利部委託台灣大學研究團隊進行2016年全國網路使用行為調查報告。根據研究團隊發展的量表所進行的抽樣調查結果顯示，全國有2.8%學生呈高網路遊戲沉迷傾向，男性又比女性高，以國中、國小生比例較高。

台大心理學系教授陳淑惠上午在記者會中表示，根據研究結果，一個班級若30名學生，可能就有一人具有網路遊戲沉迷的障礙。這究竟是疾病問題或成長階段的必然，有待專業判斷，家長應了解孩子沉迷的原因，而非貿然斷網。

台大附設醫院精神醫學部主治醫師林煜軒表示，一般都認為上網成癮是上網時數很長，但這是錯誤觀念，如果可以理性控制上網行為，就算使用時間長也非成癮。

林煜軒表示，所謂成癮是指使用網路失去控制力，如常常比預定時間用得多很多、停不下來，自知影響學業、睡眠還是停不下來，心理上失控的狀況也會帶來負面的影響，如情緒不好、視力差、變胖、人際問題等。

台灣網路成癮防治學會理事張立人表示，國中學生網路成癮比例高，可能與青春期孩子心理需求有關，希望得到成就感、歸屬感和認同感，特別喜歡從網路得到滿足。

張立人表示，尤其青春期也是腦神經大規模調節的時期，比較不穩定，容易著迷在某些事物上，要等到18至20歲，等額葉發展更成熟時，控制力會較佳。

很多家長認為孩子上網時間過長就是沉迷，採取強硬做法；張立人表示，很多孩子對網路無法自拔，都跟被爸媽強制斷網有關。因為被限制，更想拚了命上網，或為了反對而反對，故意不寫作業，就是上網氣爸媽。

張立人說，家長應該採取中性、鼓勵的做法，用正向的語言。如告訴孩子，上網太久，睡免不足，皮膚可能會變糟，如果控制好，氣色更好，對孩子說明適當上網的好處，相信孩子可以調整回來。

林煜軒表示，沉迷網路都有原因，家長應該觀察孩子的生理、心理變化，且站在孩子的立場，找出沉迷的原因，才能對症下藥。1060117

(中央社)