史上最高！台彩春節加碼10億元

台彩在農曆春節將祭出史上最高10億元加碼金，而且大樂透從1月27日起連開6天，加碼獎金6.3億元，台彩公司董事長薛香川表示，而且威力彩1月23日頭獎加碼2億，賓果賓果獎金加碼14天，將是史上最高的加碼活動!

台灣彩券公司今（17）日宣布106年春節期間推出總金額創歷年之冠、高達新臺幣10億元的加碼活動，去年是7.6億元。薛香川說，今年春節大加碼有三個特色，除了總金額最歷史最高之外，兌獎最容易，中獎是組數最多而且晚上10點就公告中獎人可以得到金額。

薛香川表示，「大樂透」今年除創新加碼再升級，首度採用加開10個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得百萬獎金的加碼方式，相當於每天都有210個成為百萬富翁的機會，總加碼獎金6.3億元。

至於「威力彩」也於1月23日頭獎加碼2億元；5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」1月23日至2月5日加碼14天。此外，刮刮樂將於1月19日推出頭獎獎金1000萬元的「大麻將」、創新玩法的「刮刮金樂透」以及新春應景主題的「過新年」、「好雞靈」與「雞祥富貴」等5款發燒新品，，就是要替民眾創造更大夢想，把握機會買彩券、拿紅包、過好年。

台彩總經理黃志宜更透露，二千元刮刮的百萬元有300個，目前只開出14個，尚有286個尚未開出，而且千萬元以上的獎金皆尚未開出。

(工商)