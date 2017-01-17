違規穿越馬路 75歲老嫗遭車撞不治

我要評比

汐止75歲甘姓老婦違規穿越馬路，遭橫向黑色自小客車正面撞擊，送醫不治。（李其樺翻攝）

新北市汐止區一名75歲甘姓老婦今天清晨5時許，在汐科車站前橫越馬路，在紅燈亮起時來不及通過，遭橫向一台黑色自小客車撞擊，雖然緊急送醫急救，最後仍宣告不治。

案發後警方對肇事麥姓男子實施酒測，並未有酒駕情形；警方初步調查，當時甘姓老婦疑似要穿越馬路，卻在行人號誌燈轉成紅燈時，因行動遲緩，來不及通過，才會被車子撞到。

警方對肇事麥姓駕駛實施酒測，呼氣值正常並未有酒駕，麥男供稱，自己要到公司換車上工，卻在綠燈時右邊視線遭同向車子擋住，等看到老婦出現，已來不及剎車。

(中時)