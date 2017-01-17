花蓮Duncan遭撞斷腳 兇手抓到了

花蓮Duncan公仔，遭貨車撞斷腳送場修復。（許家寧攝）

徒步商圈當肯公仔出車禍，整枝右腳裂開。（許家寧攝）

廠商將公仔底座焊開。（許家寧攝）

受傷Duncan公仔，將進廠修復約1個月。（許家寧攝）

攤商貨車倒車時，不慎撞斷公仔的腳。（許家寧翻攝）

花蓮市舊鐵道商圈行人徒步區熱門裝置藝術「DUNCAN大公仔」，被民眾發現右小腿遭撞擊「開放性骨折」，心疼大喊「不要欺負當肯！」市公所調閱監視器確認遭攤商車輛撞斷腿，上午緊急將公仔拆下送廠修復，並將對攤商進行索賠。

去年3月花蓮市公所與花蓮傑出子弟、網路知名插畫家Duncan desig合作，耗資30萬元在花蓮市舊鐵道商圈行人徒步區，設置近2高的Duncan造型大公仔，人氣公仔一亮相，吸引遊客勾肩搭背搶拍合影，成為鐵道商圈熱門新地標，也帶動附近店家及攤商的商機與買氣。

近日有民眾發現當肯大公仔右小腿裂開，疑遭人為破壞，痛斥「在寒流的天氣只穿短袖短褲已經很可憐了，還弄傷他」、「他也是花蓮人欸！怎麼可以破壞他。」市公所調查發現，原來是商圈的攤車夜間進出時，倒車時不慎撞到，早上派員將底座焊開，將公仔抱上貨車「送醫急救」。

公所主秘翁美華指出，目前受傷的當肯公仔準備送往桃園進行修復，初估費用10至20萬之間，將會請廠商報價，然後再跟撞壞的攤商請求賠償，預估約有1個月的時間Duncan公仔暫時無法在街頭值班跟大家合照。

市公所表示，當肯本人得知公仔娃娃受傷以及後續處理進度，也相當關心詢問是哪家攤商不小心造成的意外；當肯指出，發跡前曾經也在舊鐵道擺攤，對於所有攤販都有一份情誼，對於車禍意外輕鬆看待，幽默說「有話好說嘛，幹嘛動手動腳呢？」

(中時)