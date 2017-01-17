花蓮Duncan遭撞斷腳 兇手抓到了
花蓮市舊鐵道商圈行人徒步區熱門裝置藝術「DUNCAN大公仔」，被民眾發現右小腿遭撞擊「開放性骨折」，心疼大喊「不要欺負當肯！」市公所調閱監視器確認遭攤商車輛撞斷腿，上午緊急將公仔拆下送廠修復，並將對攤商進行索賠。
去年3月花蓮市公所與花蓮傑出子弟、網路知名插畫家Duncan desig合作，耗資30萬元在花蓮市舊鐵道商圈行人徒步區，設置近2高的Duncan造型大公仔，人氣公仔一亮相，吸引遊客勾肩搭背搶拍合影，成為鐵道商圈熱門新地標，也帶動附近店家及攤商的商機與買氣。
近日有民眾發現當肯大公仔右小腿裂開，疑遭人為破壞，痛斥「在寒流的天氣只穿短袖短褲已經很可憐了，還弄傷他」、「他也是花蓮人欸！怎麼可以破壞他。」市公所調查發現，原來是商圈的攤車夜間進出時，倒車時不慎撞到，早上派員將底座焊開，將公仔抱上貨車「送醫急救」。
公所主秘翁美華指出，目前受傷的當肯公仔準備送往桃園進行修復，初估費用10至20萬之間，將會請廠商報價，然後再跟撞壞的攤商請求賠償，預估約有1個月的時間Duncan公仔暫時無法在街頭值班跟大家合照。
市公所表示，當肯本人得知公仔娃娃受傷以及後續處理進度，也相當關心詢問是哪家攤商不小心造成的意外；當肯指出，發跡前曾經也在舊鐵道擺攤，對於所有攤販都有一份情誼，對於車禍意外輕鬆看待，幽默說「有話好說嘛，幹嘛動手動腳呢？」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。