涉土夜店攻擊槍手落網 曾在敘國效命IS

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土耳其警方盯梢3天後，深夜在伊斯坦堡1處住宅區逮捕涉元旦跨年夜店攻擊、殺害39人的聖戰士。

報導說，這名訓練有素的槍手在敘利亞內戰中為伊斯蘭國（IS）效命，也因此精通各種武器。

「每日郵報」（Daily Mail ）引述土國「自由日報」（Hurriyet）報導，警方跟監後終於採取行動，在馬夏利波夫（Abdulkadir Masharipov）4歲兒子面前將他逮捕。他現已被押往伊斯坦堡警察局總部。

伊斯坦堡夜店Reina元旦跨年驚爆恐攻造成39人喪生。法新社報導，伊斯蘭國（IS）組織聲稱犯案，這是IS首度公開指稱在土國展開重大攻擊。

當地媒體報導，嫌犯在土國警方和土耳其國家情報局（MIT）聯合行動中被捕。

土國媒體公布1張遭拘留男子臉部和T恤沾有血跡的照片，1名員警緊緊抓住他的脖子。電視畫面顯示，頭被壓低的嫌犯遭粗暴押走。

案發後，嫌犯身份一度令人費解。報導起先說是1名吉爾吉斯人犯案，後來又說是來自中國大陸的維吾爾人。但8日的報導說，情報機構和伊斯坦堡反恐警察已指認，嫌犯是出身IS中亞基層組織的34歲烏茲別克人。

國營「安納杜魯新聞社」（Anadolu News Agency）報導，遭拘留男子是馬夏利波夫；「多安通訊社」（Dogan News Agency）報導，他在IS的代號是霍拉薩尼（Ebu Muhammed Horasani）。

NTV電視台報導，圍補行動在當地時間過子夜1刻鐘展開。警方對嫌犯藏身地點盯梢3天才展開行動，試圖找出他的往來對象。

媒體報導，訓練有素的槍手曾為IS效命敘利亞戰事，也因此獲得武器專業知識。槍手據報自敘利亞進入土國後，曾在中部城巿康雅（Konya）居住數週才搬到伊斯坦堡，調查工作也聚焦他在康雅時的活動。

發動今天圍捕行動前，土國當局已拘留疑涉這起跨年夜攻擊的至少35人。

路透社報導，嫌犯遭逮的艾森尤特區（Esenyurt）位在伊斯坦堡歐洲的1側。聲稱犯案的IS表示，為報復土國參與在敘利亞的軍事行動而發動攻擊。（譯者：中央社何宏儒）1060117

(中央社)