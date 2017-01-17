朱雪璋出席活動惹議 府：非府方邀請
總統府今天說，台北市里長朱雪璋出席府內相關活動，主辦單位為「中華身心障礙者職業技藝協會」，非府方邀請。府方請該單位未來安排活動時，多加注意，避免有類似情形發生。
媒體報導「砍人朱雪璋感謝總統邀表演 武術同好超火大」稱有某朱姓犯嫌獲總統邀請出席府內活動。府方上午表示，相關報導並不正確。
總統府表示，朱姓人士出席「牽手心連心 寶貝歡年慶」的活動，為「中華身心障礙者職業技藝協會」主辦，過去15年來均以邀請弱勢兒童、身心障礙者到總統府參觀，並安排表演活動為形式進行。
府方說，相關活動規劃設計、表演人士邀請，均由主辦單位自行辦理。報導中有關朱姓人士的出席表演，即為該會安排，並非府方邀請。
對此，府方也請該單位未來安排活動時，多加注意，避免有類似情形發生。
朱雪璋為台北市光信里長，自稱朱元璋後代，去年涉嫌在比武前找20多人埋伏在道館內趁隙圍毆對手，當時遭法院裁定羈押禁見。1060117
(中央社)
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