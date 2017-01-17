韓影劇記者評選 2016最佳電影哭聲
南韓電影「哭聲」被南韓50家媒體的影劇記者評選為2016年度最佳電影。
南韓「亞洲經濟」報導，韓國電影記者協會日前針對去年1至12月在韓上映的本國電影和外國電影進行投票，獲得了前述結果。
據報導，參與投票的均為主跑電影線的記者，因此獎項的評價度極高。投票結果顯示「哭聲」獲得最佳作品獎，此片導演羅宏鎮則獲選為最佳導演。
宋康昊和孫藝珍分別憑藉在電影「密探」和「德惠翁主」中的出色表現，各捧得最佳男、女主角獎。
最佳男女配角是「屍速列車」（韓原片名：釜山行）中的馬東錫和「德惠翁主」中的羅美蘭。
最佳男女新人獎是「四等」中的鄭佳藍（音）和「小姐」中的金泰梨。
「我們的世界」榮獲最佳獨立電影獎，最佳外國電影獎被「愛樂之城」奪得，電影「小姐」的導演朴贊郁榮獲年度電影人特別獎項。
此次電影頒獎典禮將於明天在首爾中區的韓國媒體中心舉行。1060117
(中央社)
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