去年12月 巴拿馬通膨1.5%

我要評比

巴拿馬經濟學人學院院長艾斯特拉達（Olmedo Estrada）表示，巴拿馬密件（Panama Papers）和瓦基德集團（Waked Group）販毒洗錢事件是巴拿馬去年經濟成長遲緩的主要原因。

他說，基於以上原因，根據各項數字統計，去年年底巴拿馬的消費者物價指數呈現上揚局面。

根據巴拿馬審計總署國家統計調查學會(INEC)提供的數據，去年12月單月巴拿馬的通貨膨脹率為1.5%，在過去12個月中的累積通膨為0.7%。

數據顯示，去年11月與2015年同期相比，在列入消費者物價指數計算的12類貨品中，有11類呈現上揚，只有一類下滑。

漲幅最大的貨品種類是運輸（4%）、餐廳旅館（3.3%）、保健醫療（3.2%）、教育（2.7%）、酒精類飲料及煙草（2.2%;）、消費服務（1.8%）、以及傢俱和家用品（1.1%）。1060117

(中央社)