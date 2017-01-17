男子私運百公斤毒品出國 刑事局逮人

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范姓男子日前將一粒眠、安非他命、K他命等毒品，以空運方式走私到澳洲等國家，刑事局循線逮人，他供稱是受僱他人，警方將持續追查其他共犯。

刑事局調查，26歲范姓男子除了平時在酒店工作，也負責把毒品走私到國外，澳洲警方去年查獲從台灣寄往該國空運貨物中，竟夾藏安非他命毒品220公斤，通知台灣一同調查，刑事局經過追查，鎖定范男涉嫌重大。

警方發現范男以租賃貨車載運至倉儲公司，立即調閱監視器，並與財政部關務署合作，鎖定去年10月出口手提包至馬來西亞的「鈺揚國際有限公司」，警方向關務署通知，加強查驗該公司進出口貨物。

警方17日中午12時30分會同相關單位，在桃園市大園區國際路倉儲區查驗鈺揚國際有限公司預計6日出口至馬來西亞手提包貨物，當場查獲一粒眠共50萬顆（毛重約135公斤）、K他命20包（毛重約2公斤），且確認是范嫌駕駛租賃貨車載運至倉儲公司，警方持搜索票逮捕范嫌，並依毒品罪嫌移送法辦，並持續追查其餘共犯。1060117

(中央社)