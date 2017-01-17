阿里成立全球首個大數據打假聯盟
據報導，在中國大陸電商阿里巴巴的倡議下，全球首個「大資料（大數據）打假聯盟」在杭州成立。
南方日報今天報導，阿里巴巴與首期入盟的約20個創始成員發布共同行動綱領，致力於以大數據和網際網路技術為根基，讓打假更有力、更高效、更透明。
報導引述阿里巴巴首席平台治理官鄭俊芳說，傳統的線下打假方式顯然難以根除假貨源頭，唯有團結一切可以團結的力量才有勝利的希望。
因此，阿里巴巴願貢獻自家10年打假的所有經驗、能力、技術和資源，「與全世界打假者戰鬥在一起」。
據報導，阿里巴巴「大資料打假聯盟」採用定向邀請制，首批入盟的成員包括Dulux、LV、施華洛世奇、赫基集團、地素、資生堂等約20個品牌。
這些品牌也作出鄭重承諾，願意持續投入打假資源、履行及時鑑定義務、分享假貨識別知識並對消費者進行教育，以及積極參與聯盟活動。1060117
(中央社)
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