長期鼻塞 小心影響心肺

鼻塞有很多原因，奇美醫學中心表示，若是長期鼻塞，可能影響心肺功能，提高肺部感染率，甚至出現睡眠呼吸中止症。

37歲王姓男子鼻塞多年，被檢出是鼻中隔彎曲併下鼻甲肥厚，藥物使用效果不佳，經手術處理後，才大幅改善。

奇美醫學中心耳鼻喉科部醫師林志勳今天指出，鼻塞原因很多，但對許多人來說，隨著感冒等短期病症治癒，鼻塞就跟著煙消雲散。有些人抱怨躺下時，容易有兩側鼻孔交替鼻塞的現象，若僅偶爾發生，沒有不適，只需合併觀察就行。

很多病因會引起鼻塞，常見的有肥厚性鼻炎（下鼻甲肉增生）、鼻中隔彎曲、鼻竇炎、鼻息肉、鼻腔腫瘤、過敏性鼻炎等。

林志勳表示，人體鼻腔由中間的一塊骨板分割成左右兩個通道，這塊分隔板稱為「鼻中隔」。理想情況下，鼻中隔位於鼻腔的中間，將鼻腔中分為均等對稱的兩半。但多數人鼻中隔不在居中位置，或多或少有鼻中隔彎曲的現象，多半程度輕微，沒有不適。

鼻中隔的軟骨及硬骨，自出生後有其生長的方向，可能因生長速度不一或外傷，進而隆起彎曲，較嚴重的鼻中隔彎曲會造成過凸那一面的鼻道容易塞住，氣流不順，才依賴另一側鼻腔來吸氣。

另外，下鼻甲肥大也是鼻塞的主因之一，包括先天性下鼻甲骨質肥大，或後天性下鼻甲黏膜發炎造成腫脹，例如過敏性鼻炎。

對於鼻中隔彎曲併下鼻甲肥厚，一般會先使用藥物處理，若治療無效時，才考慮施以手術，但手術通常滿16歲後再進行。單純鼻中隔彎曲若無症狀，通常不必理會。

林志勳說，長期鼻塞可能帶來嚴重後果，因長期鼻塞造成呼吸阻力變大，可能影響心肺功能；長期鼻塞也讓人傾向用嘴巴呼吸，無法如鼻腔一般有過濾功能，讓灰塵等更容易到達肺部，提高肺部感染機率。

長期鼻塞也會影響睡眠品質，甚至造成睡眠呼吸中止症，讓人白天昏昏欲睡，影響工作及學習。若有長期鼻塞症狀，應及早就醫治療。1060117

(中央社)