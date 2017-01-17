薩德部署 文在寅：不是美說什麼都無條件同意

南韓最大在野黨、共同民主黨前黨魁文在寅16日針對部署薩德問題，直言並非美國說什麼韓國都應無條件同意，不符合國家利益的事情應該否決。(美聯社)

南韓最大在野黨、共同民主黨前黨魁文在寅16日針對部署薩德問題，直言需要考慮韓美協定，但不能被之束縛，要綜合判斷。他表示，並非美國說什麼韓國都應無條件同意，不符合國家利益的事情應該否決，這也是發展牢固的韓美關係的要求。

過去表態反對部署「薩德」的文在寅16日稱，韓美協商決定的「薩德」部署不容易取消，此番言論引發不少誤解。他特別解釋，自己對「薩德」入韓的立場是希望交給下屆政府解決，部署「薩德」涉及財政問題，需要國會批准，以及外交遊說中國、俄羅斯。

文在寅指出，若將「薩德」部署在星州，政府需要說服星州居民並提供適當賠償，應摒棄「美國提出要求就不可以有意見，拒絕就是親近北韓的討論文化。」

韓國民意調查機構Realmeter昨日公布最新下屆總統選舉民調，最大在野黨候選人文在寅以26.1％的支持率，領先以22.2％支持率居次的潘基文，連續兩周穩居榜首，不過文在寅與潘基文的差距已縮小。

據韓聯社報導，美韓部署薩德飛彈防禦系統，是為了防禦北韓與日俱增的核子與彈道飛彈能力，但北京強烈反對，以致部分韓國反對派領袖主張，延遲或取消部署薩德。可望角逐韓國總統的聯合國前秘書長潘基文認為，在韓國部署薩德是很恰當的。

(中時電子報)