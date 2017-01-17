國一女滿臉痘常恍神 網路遊戲成癮惹禍

張立人醫師（左一）指，曾有女童為了玩手遊，一天只睡4小時，導致上課恍神又痘痘長滿臉。（倪浩倫攝）

1名國一女學生佳佳（化名），因長期在課堂上出現嚴重恍神、打瞌睡、注意力不集中等現象，且臉上長滿痘痘，被父母帶往醫院求診，原來她每晚玩手遊玩到凌晨2時才睡，一天只睡4小時導致睡眠不足，確診網路遊戲成癮。醫師提醒，網路成癮需找出背後原因，並「鼓勵」孩童在其他方面找到成就感，直接「禁止」只會有反效果。

收治該病例的台大醫院兒童心智科主治醫師、台灣網路成癮防治學會理事張立人指出，根據神經心理學，孩童的腦部在青少年階段處於大規模調節階段，因為額葉的控制力較弱，導致容易沉迷像是在網路等「特定項目」，他們不易了解自己失控、也無法控制。

以佳佳為例，經問診發現，因為本身個性內向、卻又想要交朋友，故選擇玩手機遊戲來社交，每天放學後都一直坐在書桌前玩，被父母要求12點上床後，又躲在被窩、玩到凌晨2時才睡，每天只睡4小時，長期睡眠不足，不僅嚴重影響上課精神，臉上更是長滿痘痘。張立人說，最終經認知行為輔導，例如請她主動和朋友打招呼、體會遊戲外的樂趣，加上自己的努力，在1個月內便有明顯改善，可以順利在12點時「關機睡覺」。

衛福部心口司今公布最新「2016全國網路使用行為調查報告」，數據顯示全國有2.8％學生有高度網路遊戲沉迷現象，當中又以國中3.2％最高，等同1個30人的班級、就約有1人有遊戲成癮。

衛福部心口司司長諶立中說，近幾年手機遊戲發達，導致許多學童時時刻刻都在玩，影響課業學習、和其他領域的接觸時間，例如運動、交朋友等等；他說，當學校老師發現學生有打瞌睡、注意力不集中時，便應主動跟學童溝通，了解背後原因，若效果不佳、孩童仍無法控制，可請輔導室或父母介入。

諶立中強調，很多家長認為，只要禁止孩童玩手機就好，但如此只會讓孩童「想盡辦法去玩」；他建議，應該以鼓勵、溝通的方式，例如帶孩童去逛街、看電影、從事球類運動等，讓他們在其他領域中找到成就感，進而覺得「玩遊戲會減少我接觸其他領域的時間」，自然的戒除網路遊戲成癮。

(中時)