越日加強海事安全合作
訪問越南的日本首相安倍晉三昨天在河內與越南總理阮春福會談，承諾將繼續協助越方提升海上執法能力以及加強雙方海事安全合作，並同意將提供6艘新造的巡邏船給越南。
越南媒體引述日本外務省發言人川村泰久（Yasuhisa Kawamura）報導，上述合約總值約385億日圓（約合3.4億美元），由日本政府向越南提供優惠貸款，加強兩國都視為核心合作領域的海事安全合作。
日本及越南，與中國大陸分別存在東海及南海主權爭議，日本先前已向越南供應價值5億日圓的6艘二手巡邏船，幫助越方提升海上警備能力，日本軍艦與海警船近來頻頻訪越，顯示雙方海上安全的合作關係日益密切。
安倍晉三昨天會晤阮春福後召開記者會表示，日本與他此次出訪的菲律賓，印尼和澳洲等國都在這片廣闊的太平洋海域擁有共同利益；航行安全與自由原則在此海域扮演十分重要的地位。為實現這一原則，首先應全面貫徹「法律至上」原則。
他說，日本將向越南提供新造巡邏船，繼續協助越方提高海上執法能力，加強兩國海事安全合作。
安倍強調，日本、越南與其他國家共同遵守法律至上原則，維護航行自由，堅持以和平方式解決爭端。這是不能改變的基本原則，將為區域帶來和平與繁榮。1060117
(中央社)
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