高志明盼給勞資彈性 朝野立委看法不一

民進黨立院黨團副幹事長黃偉哲今天說，了解企業大老的發言，但應等新法上路一段時間後再檢討。國民黨立院黨團首席副書記長王育敏說，這是政策匆促上路的後果。

義美食品總經理高志明昨天在臉書發聲，希望政府給知識工作者(Knowledge Worker)尊嚴，也給勞工彈性。

黃偉哲表示，了解企業大老基於自己企業與辛勤勞工立場的發言，整體來說是希望放寬加班時數，但目前還有很多發言沒有聚焦，包括加班時數調整、加班費用要不要調整等。

他說，台灣是民主的國家，任何時候都可以對政策發表意見，但最好的時機點應該是在修法過程中，現在要回復修法比較曠日廢時。

黃偉哲說，民進黨在修法過程中被批評偏袒資方，現在資方跳出來後，如果又修正勞基法，是否又會被說成更靠近資方？

他說，目前的確有些勞工變成領不到加班費，但換到的是實質週休二日，如果各界對於勞基法修正有意見，應該再匯聚更多的民意，且新法上路一段時間後，至少經過立法院1個會期的時間，再來檢討得失後，討論是否修正。

王育敏表示，高志明的發言充分凸顯蔡政府號稱最會溝通，但事實上卻完全不做溝通，不然這些企業大老不會分別站出來抗議這樣窒礙難行的法令。

王育敏說，一例一休是總統蔡英文在行政立法協調會議上拍板定案一定要通過，在民進黨團照辦強力通過後，發現政府根本沒有跟勞資雙方充分溝通，一個法案沒有事先取得社會共識，匆促上路的後果及代價很大。1060117

(中央社)