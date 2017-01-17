菜鳥警眼尖 巡邏逮毒蟲

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去年底才實務訓練合格的樹林警分局彭厝派出所警員林翊潔、黃瀚毅，日前巡邏時發現一名女子形跡可疑，盤查發現持有一級毒品海洛因注射針筒，即將她帶回偵辦。

樹林分局表示，林翊潔、黃瀚毅均為警專33期畢業，去年10月才剛分發到樹林分局服務，但兩人十分機警，於巡邏時行經太平路發現一劉姓女子見警巡邏車靠近頻頻回頭張望，形跡可疑。

林、黃直覺有異便上前盤查，發現劉女眼神飄移不定且言詞閃爍，細心的林員眼尖發現劉女手裡緊握著一支注射針筒。

林、黃兩人見狀經不斷質問下，劉女才坦承不諱，順利將她逮捕並依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

對於新進員警能有如此優異表現，樹林警分局長蘇永芳大表肯定，同時並期勉所有新進員警能夠保有踏入警界時的那份初衷與理想，共同為打擊犯罪、守護治安而努力，擦亮警察這塊亮眼的招牌。1060117

(中央社)