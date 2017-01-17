菜鳥警眼尖 巡邏逮毒蟲
去年底才實務訓練合格的樹林警分局彭厝派出所警員林翊潔、黃瀚毅，日前巡邏時發現一名女子形跡可疑，盤查發現持有一級毒品海洛因注射針筒，即將她帶回偵辦。
樹林分局表示，林翊潔、黃瀚毅均為警專33期畢業，去年10月才剛分發到樹林分局服務，但兩人十分機警，於巡邏時行經太平路發現一劉姓女子見警巡邏車靠近頻頻回頭張望，形跡可疑。
林、黃直覺有異便上前盤查，發現劉女眼神飄移不定且言詞閃爍，細心的林員眼尖發現劉女手裡緊握著一支注射針筒。
林、黃兩人見狀經不斷質問下，劉女才坦承不諱，順利將她逮捕並依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。
對於新進員警能有如此優異表現，樹林警分局長蘇永芳大表肯定，同時並期勉所有新進員警能夠保有踏入警界時的那份初衷與理想，共同為打擊犯罪、守護治安而努力，擦亮警察這塊亮眼的招牌。1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。